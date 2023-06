24:09

A França aquests acords acaben de ser regulats amb una llei que prohibeix, per exemple, recomanar cirurgia estètica i subscripcions a aplicacions d'apostes esportives.

A l’any 2023 s’espera que es moguin més de 21.000 millions de dólars en publicitat, uns 19 milions d’euros. Però, no en qualsevol publicitat sino en publicitat feta per persones influyents, o el que és el mateix amb influencers o credors de contingut.

Rosalía en un dels seus vídeos es veu un got de Coca-Cola a TikTok. Li segueixen 31,2 milions de persones a la xarxa social i li comenten 30.700 persones. Un altre exemple: al directe de Twitch, Ibai Llanos parla dels nous dispositius plegables de Samsung. El canal té 13,2 milions de subscriptors. I un altre exemple seria David Cánovas, més conegut com a The Grefg, que li regala una bicicleta Specialized al seu pare en un vídeo de YouTube. El perfil té 17,9 milions d'inscrits.

Això tant si volem com si no és una publicitat, que no és explicita, i que podrien anomenar com a encoberta. Però, com tot no s’hi val, cal una regulació. La Llei de Comunicació Audiovisual planteja establir límits a un sector amb milions de consumidors potencials que ha revolucionat la publicitat. De fet França ja ho ha establert en el seu marc legislatiu.