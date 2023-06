19:59

La intel·ligència artificial (IA) és una tecnologia amb un gran potencial per millorar l'eficiència i precisió en una varietat d'indústries. No obstant això, també presenta reptes importants, com el risc de reemplaçar treballs i la necessitat d'assegurar el seu ús ètic i responsable. És important continuar investigant i desenvolupant la IA mentre es prenen mesures per abordar aquests reptes i maximitzar els seus beneficis per a la societat. A més, és crucial tenir un diàleg públic i col·laborar entre governs, empreses i societat per garantir que la IA s'utilitzi de manera beneficiosa per a tothom.

Dels reptes que ens genera la IA i de com abordar-los ens ha parlat en Francesc Miralles, expert en tot allò referent al desenvolupament personal i espiritualitat.