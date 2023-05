16:24

Son milions les persones de l'anomenada generació Z -els nascuts entre finals dels noranta i mitjans dels 2000- que estan cridats a les urnes per primera vegada el proper 28 de Maig per votar per les eleccions municipals.

Els joves d'entre 18 i 24 anys conformen la franja d'edat més indecisa a l’hora de decantar-se per un partit polític. Fins a un 23,9% encara no ha decidit a qui votarà a les autonòmiques, segons les dades publicades pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) d’aquest mes.

Aprofitant aquestes dades, tots els partits estan buscant atraure aquests milers de votants i son molts el partits que han acudit al seu entorn, a les xarxes socials i, en especial, Tik Tok, un terreny inexplorat per la majoria d’estratègies de campanyes electorals i on, amb més o menys fortuna, els partits estan havent d'improvisar nous formats i missatges polítics.

La plataforma s'ha convertit en la principal eina de cerca de continguts per al 40% dels joves, davant de Google, segons un estudi intern realitzat pel mateix cercador l'estiu passat.

Tik Tok, com ja sabem, es basa en un algorisme que fa que la plataforma et mostri només vídeos que considera que seran del teu interès en funció del que has vist anteriorment. En altres paraules, Tik Tok et mostrarà tots aquells vídeos que siguin semblants o que portin el mateix àudio que el vídeo que has vist fins al final, i que no has abandonat.

Els partits dedicats a les campanyes han crescut, els candidats s'han obert comptes personals a Tik Tok i els continguts, en general, han augmentat. Però... Intentar guanyar terreny amb les xarxes socials és lícit? S’està espectacularitzant la política en comptes de donar-li importància al missatge?

Tractem aquest tema amb María Victoria Mas, professora de Periodisme de la Universitat Abat Oliba CEU