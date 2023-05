11:53

Es tracta d'evitar els estats d'ansietat i trastorns similars que sofreixen els pacients pediàtrics davant els tractaments de radioteràpia mitjançant una experiència de realitat virtual.

Per als nens i nenes diagnosticats de càncer, la radioteràpia pot suposar una experiència desconeguda i inquietant. Impedir que l'impacte de la malaltia i del tractament passin factura als pacients pediàtrics a nivell personal i també familiar és l'objectiu de “I Am Ready”, un projecte de Nixi for Children i de The Ricky Rubio Foundation.

Quan els pacients pediàtrics reben radioteràpia es troben completament sols. És molt habitual recórrer a la sedació quan no són capaços de quedar-se quiets (sobretot en pacients de 3 a 6 anys). No obstant això, en els nens i nenes més petits la sedació durant la radioteràpia pot ser evitable, i això és el que “I am Ready” vol aconseguir.

El disseny de tots els elements d'aquest projecte s'ha realitzat amb l'ajuda de pacients, ex-pacients, les seves famílies, professionals del Servei d'Oncologia Radioteràpica de Vall d’Hebron i molts altres professionals que s'han ofert voluntaris per col·laborar.

Cada any es tracten en el Servei d’Oncologia Radioteràpica més de 80 infants. El nen acudeix diàriament entre unes 4 i 6 setmanes per rebre el tractament de radioteràpia, on gràcies a la col·laboració de Vall d’Hebron, Nixi for Children i The Ricky Rubio Foundation, a partir d’ara, els nens i nenes reben, abans del seu tractament, reben aquest kit.

Avui han presentat el resultat d’aquest estudi, on els resultats han estat més que beneficiosos. Parlem amb el Dr Jordi Giralt, membre del servei d’oncologia radioteràpica de Vall d’Hebron.