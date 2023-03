11:29

Conversem sobre aquesta pràctica religiosa amb Mohammed Sahir, president de la Comunitat Islàmica Amics de la Mesquita de la Pau del barri Trinitat Vella.

És a punt de començar el Ramadà, el novè mes del calendari islàmic. És una època molt important per als musulmans, marcada pel dejuni, la pregària i la reflexió.

L'aspecte més conegut del Ramadà és el dejuni. Entre l'alba i l'ocàs, els musulmans practicants no poden prendre aliments ni begudes, ni tan sols aigua. Això sí, hi ha excepcions per a persones que pateixin malalties cròniques, i també per a les que es trobin a la meitat d'un viatge necessari, així com les dones embarassades, en període de lactància o en procés de menstruació.

Aquest any, el Ramadà comença el dijous 23 de març, i es prolonga durant pràcticament un mes, fins al proper 21 d'abril. Durant aquestes jornades, tots els musulmans adults al món hauran de respectar el dejuni, conegut com a 'sawm'. S'espera que els musulmans compleixin aquest dejuni cada any des que passen per la pubertat.

A Espanya, el Sol surt al voltant de les 7 del matí, i es pon entre les 19 i les 20 hores de la nit, depenent de la zona geogràfica del país. Cal tenir en compte, això sí, que això serà una mica diferent a partir de diumenge, pel canvi horari. En qualsevol cas, és durant aquestes hores quan s'ha de complir el dejuni. Abans de l'alba, els musulmans prenen un esmorzar fort amb el nom de 'suhur', per així preparar-se per a la dura jornada, i al capvespre consumeixen un sopar molt copiós que anomenen 'iftar'.