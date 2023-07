08:48

Queviures Múrria és una botiga centenària de Barcelona de l’any 1898 i d’estètica modernista que està situada a l’Eixample que enguany celebrarà el 125è aniversari.

És tan coneguda que molts turistes només entren per visitar-la, xafardejar, fer fotografies i apenes saludar. En aquest sentit, Queviures Múrria ha penjat un cartell a la porta on indica als turistes que hi vulguin entrar que, només per visitar-la, hauran de pagar cinc euros, ja que tantes visites interfereixen en les tasques del comerç i, al final, tan el personal com els clients se senten incòmodes. L’advertiment, escrit en anglès, el van col·locar dimecres passat i ja està tenint l’efecte dissuasiu que esperaven.

Parlem amb el propietàri de Queviures Múrria, Joan Murria.