12:28

Carme Arcazo, portaveu Sindicat de Llogateres, ens parla de què només es poden llogar 5 pisos a Barcelona amb el sou mitjà.

Trobar un pis per menys de 600 euros a Madrid i Barcelona és pràcticament una odissea. Aquests immobles representen menys de l'1% de tots els anuncis d'Idealista a cada ciutat. Que aquesta oferta sigui tan reduïda vol dir que una persona amb el sou mitjà té molt poques possibilitats de llogar un pis sense destinar més del 30% del sou, el màxim recomanat pels experts per arribar a pagar la resta de despeses com el menjar, la energia o el transport.

El llindar de 600 euros representa aproximadament el 30% del salari mitjà d'un ciutadà, que oscil·la els 2.000 euros segons les dades de l'INE del 2022. Hi ha un consens ampli que estableix que una família no hauria d'invertir més del 30% dels seus ingressos en lloguer per arribar a cobrir amb un mínim de confort la resta de despeses.

L'increment sostingut dels lloguers, l'elevada demanda d'habitatge i la pressió del turisme desencadenen un remolí que aguditza l'estrès habitacional, especialment a ciutats com Madrid i Barcelona. No només és que l'oferta sigui limitada i que només es publicitin 26 i 5 pisos de fins a 600 euros respectivament. Sinó, que a més, les condicions d'aquests pisos també són precàries: estudis sense habitacions i de 30 m².