14:17

Sánchez confirma que el Govern aprovarà la pujada del Salari Mínim Interprofessional al proper Consell de Ministres.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà dimarts que ve la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) fins als 1.080 euros i demana "responsabilitat" i "coherència" a la patronal. Sánchez ha reconegut que els espanyols han perdut poder adquisitiu i, en aquest sentit, ha recordat, el Govern va assumir un compromís. "Dimarts que ve, al Consell de Ministres elevarem el Salari Mínim a 1.080 euros", ha avançat. I al mateix anunci ha fet la crida a la CEOE: "No es pot reclamar sacrificis salarials per als de baix i un festí per als de dalt". Aquesta pujada del SMI del 8% serà la darrera de la legislatura: 1.080 euros bruts al mes en 14 pagues. Aquesta mesura ha estat pactada pel Ministeri de Treball amb els principals sindicats, UG i CCO, però no amb la patronal el president del qual, Antonio Garamendi, va rebutjar acudir a l'última de les reunions amb Yolanda Díaz. Tindrà caràcter retroactiu, de manera que es començarà a cobrar a partir de l'1 de gener d'aquest any.