12:04

Rússia controla els mitjans de comunicació estatals, mentre perd la batalla propagandística de l¿exterior.

Els mitjans de comunicació a Rússia estan controlats per l’Estat i, per tant, l’estratègia propagandística i la informació que es difon és que s’està fent una operació militar especial per “desneonazificar” la població i, per aquest motiu, no parlen de “guerra” sinó d’“operació”. Com a conseqüència, doncs es propaga una informació amb manipulació d’imatges i mentides. De fet, Putin, va detenir el funcionament de plataformes socials estrangeres, ja que ell no tenia el control. En paral·lel, cal destacar que l’estratègia propagandística ucraïnesa es basa en la seva presència a l’exterior.