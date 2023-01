22:30

Persones que han pogut superar la situació de carrer i que ara dónen suport als qui continuen vivint al ras

A principis de gener us explicàvem que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciava que l’executiu destinarà un milió d’euros del Fons de Loteries a projectes destinats a atendre el col·lectiu de persones en situació de sensellarisme. Ho va dir a una visita a la Fundació Arrels. En aquella visita Aragonés també va anunciar que la Generaliat destinarà 211.000 eurus a l’entitat perquè pugui continuar desenvolupant la seva tasca d’atenció i acompanyament a les persones sense llar de la ciutat de Barcelona i, en concret, per a l’impuls del projecte "Peers". Es tracta d’un programa que es basa en l’orientació i l’acompanyament de persones en situació de sensellarisme per part de persones que també han viscut al carrer i han pogut superar aquesta situació.

Per saber més sobre aquest projecte ens hem desplaçat a la seu de la Fundació Arrels al carrer Riereta 24, al barri del Raval. Allí hem parlat amb el Giorgio Ossola (peer), va venir del nord d’Italia i durant 5 anys va estar vivint al carrer. Ara s'ha convertit en un dels 2 peers d'Arrels. També hem conegut el testimoni de l'Ernesto Louvido, una dels sense sostre atesos per aquesta entitat. Hem pogut parlar també amb la Laia Margalef, integradora social i companya de feina del Giorgio i amb la Marta Maynou, cap de l'Equip d'Acollida d'Arrels.