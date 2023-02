27:05

'El Príncep i la mort' narra la vida d'un nen que va néixer amb dues malalties rares i va morir amb només 10 anys

“El Príncep i la mort” l’èpica vida del fill de l’autor, en Marc, que va néixer amb dues malalties rares i que, després d’una llarga lluita, va morir als deu anys. A través de les pàgines explica amb tendresa, sense caure en el sentimentalisme, les ganes de viure i cada un dels obstacles mèdics, vitals i emocionals que en Marc va haver de superar, així com un camí de dubtes i patiment que la seva mare i el seu pare van haver de viure. En paral·lel, el llibre és una crítica als metges que no van saber operar com calia i, després, van negar el seu error.

Parlem amb el pare del protagonista i autor del llibre: Dani Vázquez.