21:24

La inteligencia artificial (IA), és una disciplina i un conjunt de capacitats cognoscitivies i intel.lectiuals expressades per sistemes informàtics o convinacions d'algoritmes amb el propòsit de crear màquines que imitin la intel.ligència humana. La intel.ligència artificial està en expansió, també ha arribat al món de les arts, de la música i de la cuina.

És per això que el nostre company Adrià Miranda no s'ha volgut perdre l'aplicació d'aquesta nova tecnologia al camp de la gastronomia. Per això ha visitat la cuina de la Boqueria per veure i viure com és un dels primers menus fet a Catalunya a través de la intel.ligència artificial. Ens ho explica en aquest reportatge.