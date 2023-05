15:35

Tot i la pujada de preus els viatgers estan disposats a assumir el cost, segons experts del sector dels viatges.

El fort augment de la demanda, el desequilibri amb l'oferta i l'increment dels costos de les aerolínies disparen les tarifes per viatjar aquestes vacances. Recordem que fa un any el preu dels vols per a l’estiu passat ja es va encarir d’un 30% I això s'explica en part per què les companyies aèries venen de la crisi més important de la seva història, la del covid-19, que els va suposar un forat de pèrdues i d’haver de recòrrer a préstecs que es van convertir en una motxilla per al futur. A això també s'hi suma l'increment del cost del combustible que fan servir els avions, a conseqüència de la guerra d’Ucraina.

A més a més encara hi ha un cert impacte de les conseqüències psicològiques de la pandèmia que va restringir el trànsit aeri i va posar molts pals a les rodes a aquelles persones que volien viatjar a un altre país. Per això a una part dels que són molt viatgers no els importa pagar més per aconseguir fer el seu viatge estival. Així ho apunten alguns experts en economia i també des de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. L'ACAVE assegura que malgrat l'augment dels costos les vendes de viatges superaran les de l'any passat.



N'hem parlat amb el Jordi Martí, president d'ACAVE i també amb el Rubén Sánchez, Secretari General de FACUA, l'Associació de Consumidors en Acció.