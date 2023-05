12:07

L'any 2021, el 61% de l'alumnat de 19 anys que havia deixat els estudis ho havia fet principalment en acabar 4t d'ESO, Això suposa gaire bé 10.000 alumnes. És una de les principals conclusions de l'estudi presentat per la Fundació Bofill "L'abandonament a 4t d'ESO: les desigualtats en la transició a l'educació postobligatòria".

Una part important d'aquests alumnes es concentren en els anomenats Centres de Màxima Complexitat. La no continuitat educativa en acabar l'ESO té importants costos personals per als joves que ho pateixen i també per al conjunt de la societat. Les persones sense estudis postobligatoris pateixen pitjors condicions i trajectòries de vida.