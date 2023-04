22:32

"Sé molt d'història, filosofia, literatura... però no sé res d'arbres i la gent no para de preguntar-me quin arbre és aquest o aquest altre", ens explica Paulina Marcaida.

Abans de fer un viatge fem una ullada per internet sobre els llocs més emblemàtics de la ciutat i més o menys crear una ruta. Moltes vegades, dins d’aquesta ruta hi ha un pla: fer un tour per la ciutat. Quan fem un tour, confiem en el coneixement del guia turístic que, no només ens mostrarà els llocs més significatius, sinó que també ens explicarà la història, ens explicarà secrets, ens ajudarà a resoldre dubtes, ens recomanarà llocs per dinar menjar típic de la ciutat o país...

Un guia és un especialista que acompanya a un turista o a un grup de turistes a fer rutes, excursions, recorreguts per presentar les atraccions, la cultura i les tradicions locals. A vegades, els guies reben pautes sobre quina informació han d’oferir durant el recorregut, però en altres ocasions, són ells mateixos qui tenen tot el control del contingut a explicar. Per tant, és necessari que investiguin sobre la ciutat, reuneixin tota la informació i estudiïn tot el contingut.

Així doncs, com a “persona curiosa” portem a la Paulina Marcaida, guia turística que des del primer minut es va enamorar de Barcelona, perquè ens expliqui com és la seva professió, quins son els tours que els hi agrada més als turistes o als locals, anècdotes amb ells i moltes coses més per conèixer més a fons la feina de ‘guia turístic’.