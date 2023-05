12:15

La pel·lícula és una declaració d'amor al teatre de carrer, als simples moments d'emoció compartida ia totes aquestes coses indicibles que ens ajuden a percebre la bellesa de la vida.

Rose ha consagrat la vida al ball, la seva gran passió, des de petita ha practicat contínuament per poder viure de ser una ballarina professional. Ara que ho és, un incident desafortunat de la seva vida la farà dubtar de les seves capacitats com mai no ho havia fet. El que el porta a no confiar en ella mateixa és la ruptura amb la parella. Per intentar superar-la acudeix a un festival de teatre al carrer, cosa que li canviarà l'existència totalment, ja que allà coneixerà Jacques, un escultor que mai no ensenya la seva feina.