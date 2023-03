13:59

A Petits Plaers del Murga, ell vol fer una reivindicació, i es que hi ha dies internacionals de pràcticament tot: del canvi climàtic, del treballador, del solter, del divorciat… Però, el que trova el Murga que ha de tenir reconeixement internacional i adjudicar-se un dia és a la desconnexió.

Ara que arriba setmana santa el plan per a moltes persones és aquest el de desconectar, que no vol dir no fer res, sino fer coses i activitats que no et pacin pensar en la rutina.

I, es que ara mateix hi ha moltes eines per NO desconectar , i potser el que més utilitzem i que ens pot fer no desconectar mai és el móvil, i en concret, el Whatsapp. Estem interconnectats sempre amb els nostres caps, amb els nostres companys, amb la nostra familia, i sobre tot amb els grups que es poden convertir en els nostre pitjor aliat si volem fujir i escapar-nos de les nostres responsabilitats.