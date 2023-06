15:57

L'oportunitat perfecta per gaudir amb familiars i amics de les noves tendències del sector gastronòmic, d'actuacions musicals, concursos i conèixer nous productes per part de grans professionals.

En aquesta edició trobem 14 restaurants que ofereixen 2 tipus de pizza. També diferents estands de postres clàssiques italianes i gelats artesans i moltes referències de begudes per fer maridatges.

A més, durant l´esdeveniment s´escollirà la millor pizzeria per part del públic, atorgant el premi a la millor pizzeria de Barcelona. Per tant tothom que vingui aquí fins La Farga de l’Hospitalet aquest cap de setmana podrán probar aquella que será la millor pizza de Barcelona.

Comença avui i fins el 5 de juny podeu gaudir d’aquest espia. S’ha creat aquest espai de 8.500 metres quadrats no només per menjar sino també per gaudir i per conèixer gent.

Entre els restaurants, trobem Da Nanni, Luigi, MAMA, Pizza Social Club i Magnaroma, entre moltes altres. I dins de l’oferta de pizza podrem probar algunes d’elles molt curioses com per exemple una de carbassa i provolone, o una altra de saltxixes amb pesto.

Si som aficionats de la cerveza també trobarem un maridatge i un tast de licors italians. I, pels més manetes fins i tot podem fer un mini curs de cuina on podrem crear la nostra pasta fresca.

I com hem dit també hi haurà música, on com a bons italians o millor dit com a bons apassionats de la cultura italiana podrem gaudir d’un tribut a la gran Raffaela Carra i també concerts de ‘Los Carosones’, David Moreno i fins i tot Telexketch un DJ que farà una Ràdio Party.

Parlem amb:

- Edu González, coorganitzador i propietari de Bravas Barcelona

- Arnau Puigdellívol, coorganitzador i director event manager de Pleisure events&communication

- Augusto pellegrino, chef ejecutivo del luigi restaurante

- Pachi Paniagua, área manager de Cataluña y Baleares de OTC group