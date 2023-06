16:44

Avui en Miquel Murga ens recordarà que la programació de radio 4, al podem escoltar tant pel matí com per la nit. De fet aquest programa es repeteix a les 4 de la matinada moment en que també l’escolten moltes persones.I tot això el Miquel ho plantejarà per preguntarnos quina és la millor temperatura, la temperatura ideal per escoltar per exemple aquest programa.

Realment al Miquel Murga ha posat sobre la taula el gran tema d’aquest inici de l’estiu que és l’arribada de la calor que com un cop de puny ens ha saccejat a tots i totes.

D’això ens parlarà en Miquel Murga, del petit plaer de trobar la temperatura idònia, la temperatura ideal.