18:40

Va rebre vuit nominacions als Oscars, 5 als Globus d¿or i 6 nominacions BAFTA, al 1993.

Es contextualitza al 1956, durant un viatge en cotxe per Anglaterra, on Stevens (Anthony Hopkins) rememora els seus 30 anys com a majordom de Darlington Hall, una luxosa mansió en què van esdevenir fets importants per a la història d'Anglaterra. Stevens fa examen de consciència sobre les seves relacions amb l'anterior propietari de la mansió –que sempre va considerar un gran home– i amb Miss Kenton (Emma Thompson), l'antiga mestressa de claus. De mica en mica, haurà de reconèixer que ha servit tota la vida a un home indigne, que es va deixar seduir pel nazisme, i acceptar que el seu estricte sentit de la professionalitat li va impedir comprendre altres aspectes com l’amor.

Una pel·lícula que se centra en la part més vulnerable i les mancances personals.