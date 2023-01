24:56

La cavalcada recupera la normalitat després de dos anys de pandèmia

Els reis mags d’orient arribaran a Barcelona aquest dijous 5 de gener, demà passat a les 4 de la tarda al Portal de la Pau de Barcelona.

Serà una arribada molt diferent als últims 2 anys on la cavalcada ha estat molt marcada per la pandèmia. Una de les grans novetats és que cada rei estrenarà una carrossa de doble alçada per garantir la màxima visibilitat i que el recorregut per primera vegada en molts anys no passarà per Plaça Catalunya.

De les novetats de l'arribada dels reis mags i de la cavalcada 2023 ens ha parlat el Patge Homar que ha visitat els nostres estudis. El Patge Homar és el més murri dels patges reials, el que s'encarrega de tota la logística i que aquest any tornarà a estar al capdvant de les carameleres que durant el recorregut llençaran 7 tones de caramels. També n'hem parlat amb la Marta Almirall la directora de la cavalcada.