14:56

El 90% dels votants recolza que aquest tipus de vehicle deixi de circular per la ciutat. Parlem amb Emeka Okpala, president de Catalunya Camina.

París podria ser la primera capital d'Europa a prohibir els patinets de lloguer, ja que els ciutadans s'han pronunciat i han votat per eliminar-los. El referèndum d’aquest diumenge ha tingut una participació molt baixa i només han anat a votar el 7,9% dels ciutadans, segons les dades de l'Ajuntament, però el 90% dels vots han estat en contra d’aquests nous vehicles.

Molts dels ciutadans i inclòs, l’alcaldessa de la capital francesa, Anne Hidalgo, consideren que son perillosos, poc ecològics i un focus de conflictes en l’espai públic. Per tancar el debat, es va decidir fer el referèndum on es plantegés: "Vostè està a favor o en contra dels patinets elèctrics de lloguer a la ciutat?". No obstant això, els patinets d’ús particular seguiran podran seguir en ús.

L’any passat, a París, van haver 459 accidents protagonitzats per patinets -privats i de lloguer-, que van provocar tres morts i 426 ferits, el doble que tres anys enrere.

Parlem amb Emeka Okpala, president de Catalunya Camina.