Almenys 25 parteixen de decrets llei ja en vigor i vuit han estat aprovades pel Govern, mentre que 30 han estat impulsades pels grups que componen la cambra.

Avançar les eleccions generals al 23 de juliol no sols suposa l'arrencada d'una nova campanya per presentar els candidats: el decret de la convocatòria comporta la dissolució del Congrés i el Senat i, amb això, la suspensió de tota activitat parlamentària. Això provoca, entre altres coses, la paralització de nombroses iniciatives que havien estat posades en marxa a les dues cambres legislatives.

En aquest context, quedaran sense aprovar més de 60 lleis que estaven esperant els tràmits parlamentaris. Almenys 25 parteixen de decrets llei ja en vigor i vuit han estat aprovades pel Govern, mentre que 30 han estat impulsades pels grups que componen la cambra. També es veuran interrompudes altres activitats vinculades al Congrés, com és el cas de les comissions de recerca.

Però, quines son aquestes lleis?

la llei de famílies, impulsada pel Ministeri de Drets Socials i que s'havia vist en una situació de bloqueig parlamentari davant del rebuig de PNB, ERC i Bildu, fet que va portar a prorrogar el procés d'esmenes.

Una altra de les normes que quedaran al tinter és la llei contra el tràfic. Impulsada per Justícia i aprovada al Govern el novembre del 2022, aquest text recull mesures i reformes al Codi Penal per "desarticular" les xarxes d'explotació, tal com va explicar la ministra Pilar Llop.

Al costat d'aquesta, també en quedaran fora altres lleis relacionades, com la de l'abolició del proxenetisme. Aquest últim text, impulsat pel PSOE, va néixer arran del debat de la llei del 'només sí és sí'.

D'altra banda, tampoc no veuran la llum la llei de secrets oficials, que derogava la vigent del 1968 i fixava la desclassificació de documents en un horitzó d'entre quatre i 50 anys, o la futura llei de representació paritària.

A totes aquestes s’han de sumar la llei de funció pública, i, també l’Estatut del Becari, la llei de salut mental y la de millores per als pacients de l’ELA, la de l’oblit oncològic que hem tractat sovint al programa i que era un gran avenç...

Tot i el nou bloqueig legislatiu, hi ha diverses proposicions i lleis que han arribat a temps o que no es veuran afectades. Aquest és el cas de la llei d'habitatge, i decret de sequera que va aprovar el Govern per concedir un paquet d’ajudes de 2.190 milions euros davant d’una falta d’aigua.

Processos judicials bastant complexos que deixen molts temes d’actualitat que afecta a milers i milions de persones en stand by i que moltes d’aquestes es poden veure no només paralitzades sinó també derogades en funció del govern que es formi a partir de finals de juliol.