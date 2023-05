24:28

La síndrome del burnout fa referència la cronificació de l’estrés laboral que comporta un esgotament generalitzat físic i mental que es manté en el temps i arriba a alterar la personalitat i l’autoestima del treballador. El burnout comporta un proccés on progressivament el treballador pateix una pèrdua de l’interès per les seves tasques i va desenvolupant una reacció psicològica negativa cap a la seva ocupació laboral.

I la pandèmia ha estat un gran detonador per què el burnout hagi anat a més. Això es va evidenciar a finals de març a la jornada especialitzada en aquest tema organitzada per la Fundació PIMEC que va tenir lloc al Palau Macaya. Els experts participants van recordar que el burnout va més enllà de l’estrès i està considerada per la Classificació Internacional de Malalties com a patología. Per tant requereix atenció psicosocial i formació per saber gestionar-la.Segons la fundació PIMEC el líder empresarial que pateix burnout posa en perill la viabilitat de l’empresa ja que afecta la qualitat de la presa de decisions.

N'hem parlat amb l'Arola Sacristán, psicòloga experta en organitzacions i recursos humans i responsable del departament de Gestió de Persoes del Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya. També amb la Rosa Juny, directora de la Fundació PIMEC i amb l'emprenedora Karina Hidalgo que ens ha explicat com està superant el seu burn out.