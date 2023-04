19:36

Ens trobem davant una onada de calor pròpia del mes de juliol, però com afecta aquest canvi climàtic al cos humà?

Aquest diumenge ha començat una nova escalada progressiva i generalitzada: es tracta d’una calor molt extrema i anormal per aquestes dates que, l’AEMET indica que podríem estar davant d’un dels períodes càlids més intensos, si no el que més, dels registrats en abril des del 1961. S’espera que Espanya es teletransporti d’un temps de finals d’abril a un del juliol, amb màximes que giraran al voltant dels 38 o 39 ºC.

Però, com pot afectar aquests canvis de temperatures al nostre cos? Cada vegada hi ha més gent meteorosensible i, per tant, aquests canvis de temperatura tan elevats els afecten a la salut, a la son i a l’estat d’ànim.

En paral·lel, la setmana passada es va publicar un estudi a la revista científica The Lancet Planetary Health on deia que París s’havia de preparar perquè podien registrar pics de 50 graus en els pròxims decennis i, per això, aquest informe anava acompanyat de 85 recomanacions per resistir a aquestes onades de calor.

Parlem amb el Dr. Rafael Padrós, cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i amb Antonio Delgado, corresponsal de RNE a França.