09:38

N'hem parlat amb el Carles Fernández, porta 43 anys vivint al barri. És un dels portaveus de la Plataforma veinal Stop Tanatori.

El polèmic tanatori de Sants ja és una realitat des d’aquest matí que és quan s’ha inaugurat. Ho ha fet, però, enmig de les protestes veïnals. Mig centenar de persones han entrat a l’equipament i l’han ocupat amb lemes com “fora dels nostres barris”. Des de l’inici d’obres, ara fa un any i mig, bona part dels veïns i veïnes del barri s’hi van mostrar en contra, però finalment no han pogut frenar la construcció. Fins i tot van presentar un recurs en contra al TSJC.

La Plataforma Stop Tanatori considera que no és necessari un equipament com aquest al barri. Creuen que només respon a interessos especuladors i que és insostenible perquè provocarà embussos i augmentarà la contaminació. Segons els responsables de les instal·lacions, Pròxima Serveis Funeraris, el tanatori respon a les necessitats d’integrar aquests tipus d’equipaments en el teixit urbà per poder oferir un servei de proximitat a les famílies, i donar servei als districtes de Sants-Montjuïc, les Corts, l’Eixample i Ciutat Vella.L’ajuntament de Barcelona assegura que la funerària compleix els requisits legals per posar en marxa aquest equipament.