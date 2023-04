23:46

Una novel·la explora els límits del sentiment amorós i del viatge a les profunditats de l¿ànima d¿una dona atrapada en una utopia íntima, imaginativa i mortal.

‘Nosotros’ és un llibre escrit per Manuel Vilas i publicat per l’editorial Destino.

La novel·la gira entorn de la Irene, la qual creu haver viscut un matrimoni perfecte amb el seu difunt marit Marcelo. No obstant això, aquesta relació tan forta, els va mantenir aïllats del seu entorn, al marge de la realitat comú i la pèrdua de Marcelo fa trencar el món de la Irene i, per aquest motiu, ella troba una forma de viure juntament a ell per sortir-ne. Gràcies a aquesta història, la novel·la explora els límits del sentiment amorós i del viatge a les profunditats de l’ànima d’una dona atrapada en una utopia íntima, imaginativa i mortal.

Parlem amb l’autor de ‘Nosotros’, en Manuel Vilas.