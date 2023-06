No hi haurà talls d'aigua a l'Àrea Metropolitana

11:21

Ángel Simón, president d'Agbar, a la conferència L'aigua: reptes i respostes, ha afirmat que ¿Aquest any no hi haurà talls d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona¿, paraules textuals.

Un altre apunt que va sortir en la conferència és la regeneració de l’aigua. El màxim mandatari de la multinacional catalana ha lamentat que la Generalitat encara no els hagi atorgat el permís d'obres per aprofitar millor els recursos hídrics.

I, un d’aquest recursos és l'aigua regenerada. L’aigua regenerada és una aigua que ja s'ha depurat per abocar-la al riu i a la qual s'aplica un altre tractament per eliminar els microorganismes i així poder-la utilitzar novament per al reg de parcs i jardins, per exemple o fins i tot per aigua de boca. És una manera d’ optimitzar aquests recursos. Doncs bé, Simón va afirmar que l'objectiu ha de ser assolir el 100% d'aigua reutilitzable, perquè d’aquesta manera, amb aquesta situació, “no hauríem d'estar pendents del cel”.

Aquesta és una mesura que es va aprovar i on es destinarien 105 millions d’euros públics, però la seva empresa, l’AGBAR, encara no ha rebut l'autorització per iniciar les obres.

Per tant Sílvia amb aquesta conferència dos punts sobre la taula que la situació sembla no ser tan greu al menys pels que hi visquin a l’Àrea Metropolitana, i que una mesura per frenar el desproveïment és l’aigua regenerable.