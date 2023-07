'No ho sé, digue-m'ho tu' d'Agnès Busquets

24:25

El llibre fa una profunda i alhora una divertida oda a la mentida, un dels mecanismes essencials que tenim per poder sobreviure en un món hostil.

‘No ho sé, digue-m’ho tu’ gira entorn la Dúnia, ja que s’està separant del seu marit, amb qui té dos fills bessons, perquè ell l’ha enganyada amb una altra. Aquest fet la porta a reflexionar sobre com la mentida sempre ha tingut un paper molt important en la seva vida: en la seva infància, amb la seva família i en totes les seves relacions. Com de petita va aprendre a mentir i com, a mesura que s’anava fent gran, va anar perfeccionant la seva manera de mentir i manipular als altres.

Parlem amb l’Agnès Busquets, l’autora del llibre i també actriu.