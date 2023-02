20:10

Forma part del reduït grup de persones refugiades que han trobat feina a Catalunya. Treballa en el camp de l'estètica.

Al març del 2022 l'ONG Vida Significativa va realitzar un viatge en autocar per recollir persones refugiades a Cracovia en coordinació amb l’ajuntament del Masnou. Ho van fer per què sabien que podien comptar amb un grup de famílies voluntàries que es va oferir per allotjar aquestes persones tot i que no sabien que no tindrien suport econòmic per fer-ho.

A través d’aquesta ONG es va assistir inicialment 50 persones refugiades, ara la majoria ja no resideixen al Masnou. N’hi ha que han tornat al seu país i altres s’han desplaçat a altres llocs de l’estat i d’Europa. Un any després volem recordar el que ha suposat per aquesta petita ONG aquest any de suport als refugiats d'Ucraina.

Per això hem anat a Badalona on viu la Natalia, un dels 21.000 refugiats ucrainesos que continúen vivint a Catalunya. La Natalia va deixar Jarkiv juntament amb la seva mare de 74 anys. Una vegada al Masnou les van acollir a casa de la Paz, amb qui van conviure durant aproximadament 6 mesos. L'experiència ha estat molt positiva. Ara viu en un pis social gestionat per la Fundació Resilis.

Hem conegut el seu testimoni i també el de la russa Sveta Kalie, voluntària de traducció i mediació en aquest procés d'acollida. També hem parlat amb la Paz, representant de les famílies acollidores i amb l'Helena Ramon Mallofré, la coordinadora del dispositiu d'acollida dels refugiats ucrainesos impulsat per l'ONG Vida Significativa.