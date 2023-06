09:39

La fusió d'art i ciència permet veure la bellesa del que és invisible per a l'ull humà: des de les antenes d'una papallona fins a l'ala d'una libèl·lula.

El Museu de la Ciència acull una nova exposició que, amb micrografies fetes per l'escriptor i cineasta, Michael Benson, vol mostrar la realitat oculta per l'ull humà. Un minuciós treball dut a terme amb l'ajuda de microscopis electrònics de rastreig del Canadian Museum of Nature.

La mostra, que es podrà veure de manera gratuïta a la plaça de la Ciència del CosmoCaixa, inclou 36 imatges en blanc i negre que fusionen art i ciència, i que permeten veure la bellesa del que és invisible per l'ull humà: des de les antenes d'una papallona fins a l'ala d'una libèl·lula o els estams d'una flor.

Parlem amb Ruben Duro, comissari de l’exposició.