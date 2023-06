12:06

Qui és Navalni? Com és l¿oposició a Putin? Ens ho explica Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona.

Un tribunal rus ha obert aquest dilluns un nou judici contra el líder opositor empresonat Alexei Navalny, que podria mantenir-lo després de les reixes per dècades.

El judici es porta a terme en una presó de màxima seguretat a Melekhovo, 250 quilòmetres a l'est de Moscou, on Navalny, un arxienemic del Kremlin, compleix una sentència de nou anys per frau i desacatament al tribunal.

Navalny, de 47 anys, que va exposar la corrupció oficial i va organitzar importants protestes contra el Kremlin, va ser arrestat el gener del 2021 en tornar a Moscou després de recuperar-se a Alemanya d'un enverinament amb un agent nerviós del que va culpar el Kremlin.