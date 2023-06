Victòria dels Àngels ha estat una soprano i cantant d'òpera catalana de la segona meitat del segle xx, de les més reconegudes arreu, especialment per la seva activitat en els anys cinquanta i seixanta, el període més brillant de la seva carrera. En la llista de les vint millors sopranos de la música enregistrada que publicà la BBC music magazine en 2007 figura en la tercera posició, després de Maria Callas i Joan Sutherland.

Justament aquest any se celebra el centenari del seu naixement. Les celebracions aniran des del novembre d’aquest any fins el novembre del 2024. De fet ja s'han començat a fer alguns actes. Avui hem explicat el que la Fundació Victòria dels Angels està preparant per celebrar el centenari del naixement de la Victòria dels Angels. I per això ens ha visitat a l'estudi l’actual presidenta d’aquesta entitat. També hem posat en valor el fet que altres persones i institucions donin suport a aquesta fundació. Per això també hem entrevistat l’Imma Ferran, presidenta de la Fundació Ona Futura que s’ha convertit en un dels espònsors més importants que dónen suport a la Fundació Victòria dels Angels.

Ona Futura és una organizació privada sense ànim de lucre d'acció medioambiental focalitzada en la protecció i la regeneració del mar Mediterrani.