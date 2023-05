Neix un nadó amb tres ADN per primer cop a Regne Unit

10:01

Parlem d'aquesta mutació amb Josep Santaló, catedràtic de biologia cel·lular de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Al Regne Unit ha nascut, per primera vegada, un nadó que té material genètic de tres persones. Dos en són els progenitors, un home i una dona, i la tercera persona és una donant d'òvuls. La tècnica s'ha aplicat per evitar afeccions al futur, com puguin ser malalties hereditàries.

S'anomena tècnica de donació mitocondrial o MDT. Es tracta de seleccionar els gens sans de la mare i combinar els de la donant d'òvuls. Anteriorment, el 2016, ja es va fer a Mèxic i el procés el va dirigir un metge dels EUA amb una dona jordana afectada per mutacions mitocondrials. La dona havia tingut abans quatre avortaments i els dos nadons que va parir van morir als sis anys i vuit mesos, afectats per malalties derivades d'aquesta mutació.

El procés consta de diversos passos, a veure si ho explico bé. Primer, l'esperma del pare es fa servir per fecundar els òvuls de la mare afectada i una donant sana. Després s'extreu el material genètic nuclear de l'òvul de la donant i es reemplaça amb el de l'òvul fertilitzat de la parella.

Per tant, el nadó resultant té ADN del pare i de la mare en un 99,8 %. Però se'l considera un "nadó de tres pares", atès que una petita quantitat de material genètic, uns 37 gens, procedeixen del donant. Aquests gens són els que asseguren la salut del nen o nena en el futur.