Us volem fer una proposta cultural molt addient per viure aquest estiu. I per això hem de viatjar fins al Pallars Sobirà. Es tracta del Museu de Camins que ja suma el seu quart any en marxa, un projecte que pretén preservar els camins de la Vall del Siarb i crear un espai de descoberta on, mitjançant el senderisme, s’articuli, es connecti i es potenciï tot el llegat històric, cultural i natural impregnat a la vall. De fet la iniciativa del Museu de Camins té com a finalitat, també, vetllar per la conservació dels camins, el seu coneixement i les tècniques que s’utilitzaven per construir-los. Es tracta d’una idea original de l’Associació Terra Roja i Balmes Blancs i que té el suport de la Generalitt de Catalunya, el Parc Natural Alt Pirineu i la Unió Europea.

El Museu de Camins és un projecte que ens vol fer redescubrir el conjunt de la xarxa de camins antics de la Vall de Siarb del Pallars Sobirà. A través d’aquest entramat de vies podrem conèixer també com ha estat la vida tradicional d’aquesta part de Catalunya i aproparnos a les vides d’aquest territori. Des d'aquest museu ens recorden que durant aquest estiu també podem visitar espais com el Despoblat Medieval de Santa Creu de Llagunes. Durant aquest mes d’agost s’han preparat tot un seguit d’accions teatralitzades per explicarnos millor encara aquest indret. I d’aquest Museu de Camins també destaquen els búnquers i les trinxeres de la Guerra Civil al Tossal de Vilamur, un dels vestigis més importants que ens ha deixat el pas del front de la Guerra Civil al Pallars Sobirà. De tot plegat n'hem parlat amb la Gemma Cots, responsable del Museu de Camins.