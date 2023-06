29:32

La mostra, que narra les característiques de l'ofici dels gladiadors, exposa també diversos elements d'aixovars funeraris que es podran visitar fins a la tardor que ve.

El Museu de l'Evolució Humana ha presentat aquest dimarts, 4 d'abril, l'exposició 'Mort a la sorra. Gladiadors de Còrdova', que es podrà veure fins a la tardor que ve de forma gratuïta a la planta primera del Museu. La presentació d'aquesta exposició, que es realitza en col·laboració amb el Museu Arqueològic de Còrdova, ha estat a càrrec de Mar Sancho, viceconsellera d'Acció Cultural de la Conselleria de Cultura, Turisme i Esport de la Junta de Castella i Lleó i de Juan Luis Arsuaga, director científic del Museu i comissari de lexposició.

El nucli de l'exposició, que també ha estat comissariada per María Dolores Baena, directora del Museu Arqueològic de Còrdova, el componen sis esteles i làpides funeràries d'altres gladiadors pertanyents a la col·lecció del museu andalús i que s'exposen per primera vegada fora de les seves instal·lacions. Aquestes esteles, de pedra calcària o marbre, contenen inscripcions que expliquen l'historial dels morts com a gladiadors i procedeixen de la necròpolis de 'Colònia patricia Corduba', una de les àrees funeràries més extenses de la Còrdova romana, situada al llarg d'una de les sortides de la ciutat cap a Hispalis.