13:03

Fem un repàs de la trajectòria del productor i guionista Damon Lindelof amb Betu Marínez, codirector de Serielizados

Fem un repàs de la trajectòria de Damon Lindelof, ja que és productor executiu i guionista de cinema i televisió nord-americà. Per exemple, parlem de la seva sèrie com a guionista més coneguda i destacada ‘Lost’, també ha estat cocreador de la sèrie de televisió ‘The Leftlovers’ per la plataforma HBO i, també per aquesta mateixa plataforma, l’any 2019 va ser creador, productor iguionista de la sèrie de còmics ‘Watchmen’. A més a més, aquest 2023 presenta una nova sèrie de ciència ficció ‘Mrs. Davis’ on una monja busca el Sant Grial per derrotar a una tot poderosa Intel·ligència Artificial.

En parlem amb el Betu Martínez, codirector de Serielizados.