El dimecres 19 d’abril, el Teatre del Raval va presentar la seva nova obra, ‘La Mort i la Donzella’, un thriller psicològic que mantindrà els espectadors enganxats fins al final.

L’obra, tracta sobre la vida de la Paulina Salas i en Gerardo Escobar, que es veu pertorbada quan el cotxe del noi pateix una avaria i un desconegut li ofereix ajuda, portant-lo fins a casa seva. En arribar, la Paulina reconeix la veu de l’home com la d’un dels seus presumptes torturadors durant la dictadura que van viure anys enrere. I, a partir d’aquest moments, es desencadena un joc psicològic, on els protagonistes hauran de lluitar contra els fantasmes del seu passat per descobrir la veritat.

Parlem amb dos dels seus actors: en Xavi Carreras i la Laura Sancho.