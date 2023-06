12:07

Diversos sindicats denuncien que no van aturar el servei amb la presència del cadàver i la manca de protocol davant aquesta situació.

El dimarts passat la Inma va perdre la vida a la feina de forma sobtada, al costat dels seus companys. Treballava des del 2008 com a teleoperadora a Konecta, una de les majors empreses de “contact center” d’Espanya.

La dona va ser atesa per dues companyes, que van intentar reanimar-la amb tècniques de primers auxilis. Després van arribar els serveis d’Emergències però no van poder salvar-li la vida.

Segons relaten els sindicats, la multinacional manca d’un protocol per aquestes situacions i la reacció immediata no va ser parar la activitat. Van cobrir el cadàver i, durant una estona, es va seguir atenent trucades amb el cos de la companya al costat, tot i que fonts de Konecta, diuen que es va desallotjar la zona més pròxima a la difunta.

Representants de la CGT asseguren que van parlar amb responsables de l’empresa per poder aturar el servei i els hi van dir que no podien prendre aquesta decisió, ja que es tractava d’un “servei essencial”. No van passar fins a unes dues hores més tard quan l’empresa va comunicar als treballadors que podien marxar a casa seva i que podien seguir teletreballant.

Parlem amb la Loreto Márquez, delegada de CGT de l’empresa Konecta BTO.