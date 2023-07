12:38

Ibáñez deixa el llegat de l¿humor amb més de 50.000 pàgines amb personatges memorables.

Aquest dissabte 15 de juliol el creador dels mítics personatges com Mortadel·lo i Filemó, també dibuixant i vinyetista barceloní, Francisco Ibáñez, va morir als 87 anys.

Una de les figures més importants del còmic espanyol deixa l’immens llegat de l’humor amb més de 50.000 pàgines amb personatges memorables que han fet feliços a molts lectors. No només els seus personatges més populars eren Mortadel·lo i Filemó, sinó que també hi havia d’altres com “Rompetochos”, “13 rue del Percebe”, “El botones Sacarino”, entre altres.

Amb només 11 anys, va publicar el primer dibuix a la revista "Chicos". Les primeres vinyetes com a professional les va fer a la dècada dels cinquanta i, al 1958, ja va publicar la primera historieta de Mortadel·lo i Filemó a la revista "Pulgarcito". I ara, a finals de juny, va aparèixer l'últim àlbum d'Ibáñez: "Mortadelo y Filemón. Mundial de Basquet 2023", el número 220 de la col·lecció "Magos del Humor".

Parlem amb Jaume Vidal, periodista cultural i especialista en còmics.