Aquest llibre editat per Plaza Janés és un recull d'assassinats representats de manera gràfica on observant l'escena del crim, i mirant elements juntament amb la narració, s'ha de descobrir qui ha estat l'assassí, si és que hi ha. Entre els casos trobem un adolescent enverinat a una festa de disfresses, un famós pintor apunyalat a la seva festa d'aniversari, un jove que ha caigut d'un edifici...

Cal remarcar que l'autor, Modesto García, ha treballat amb Netflix, RTVE, HBO I Disney+. També ha guanyat dos premis a la fira del fil organitzada per Twitter.