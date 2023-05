10:58

Unió de Pagesos engega un procés de mobilitzacions per exigir una resposta sòlida i urgent al Govern de l’Estat davant de la gravíssima situació que afronta la pagesia catalana i la de la resta de l’Estat, afectada per l’episodi de sequera que posa en risc la continuïtat de moltíssimes explotacions agràries. Aquesta situació també s’ha agreujat per les mesures preses a destemps per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) en l’actual sequera. Per al sindicat, la manca de planificació i la improvisació de la CHE han dut a les recents restriccions de reg a la conca del Segre, així com a la part baixa de l’Ebre per la sequera. Unió de Pagesos considera imprescindible que la CHE informi, de manera totalment transparent, de la gestió que ha dut a terme dels recursos hídrics de la conca de l’Ebre i dels diversos sistemes que l’integren i, en el seu cas, que l’Administració General de l’Estat assumeixi les responsabilitats que se’n derivin.

Recordem quje per primera vegada en la historia de Catalunya s’han tancat dos Canals imprescindibles per a la supervivència dels conreus, estem parlant del Canal d’Urgell i el Canal Segarra Garrigues. Això suposa la condemna dels conreus de cereals i també dels de fruita.

La pregunta que els sector es fa ara és si els arbres suportaran aquestes restriccions. Si moren, el cost será d’uns 700 milions d’eurus i molt productors hauran de plegar. De moment la collita de cereal ja fa setmanbes que es dóna per perduda.

N’hem parlat amb Jaume Pedrós, Responsable d’Energies Alternatives i Regadius d’Unió de Pagesos.