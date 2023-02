12:43

El nostre company dels serveis informatius, Àlex Cabrera ens explica in situ totes les novetats que s¿incorporen en aquesta edició.

Barcelona es converteix un any més en el centre de la innovació a la telefonia mòbil. Sota el lema 'Velocity, Unleashing Tomorrow's technology today', la 18a edició d'aquest any del Mobile World Congress (MWC) és tota una declaració d'intencions: tornar a recuperar la velocitat de creuer que havia aconseguit en anys anteriors, pel que fa a assistents i impacte econòmic, després del sotrac que han suposat 3 edicions consecutives marcades per la pandèmia.

Els vuit pavellons de Fira Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat acullen el que probablement sigui el segon esdeveniment internacional més important de tecnologia mòbil, només superat en magnitud pel Consumer Electronics Show (CES) de les Vegas. Del 27 de febrer al 2 de març, hi ha programades activitats amb la participació de més de 1.000 ponents, més de 2.000 empreses expositores i uns 80.000 assistents, una xifra que l'organització considera molt bona, malgrat que encara està lluny dels 109.000 que hi va haver el 2019.

Entre les novetats s’incorpora l’ètica i la sanitat en aquest nou paradigma que ve liderat per la intel·ligència artifical.