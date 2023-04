24:20

L’ Associació de Micropobles de Catalunya (pobles amb menys de 1000 habitants) i Eines de Repoblament Rural (que aplega més de 500 ajuntaments d’un màxim de 2.000 persones empadronades), alerten del futur incert que afronten localitats petites. Recordem que experts de la universitt de Lleia ja van advetir al 2021 que 200 municipis estan “en situació crítica de despoblament”. Es per això que aquests pobles de molts pocs habitants volen que la ruralitat sigui al centre del debat polític i que s’aprovi una llei per aconseguir una discriminació positiva.

Eines de Repoblament Rural i l’Associació de Micropobles esperen tenir a les seves mans l’ esborrany de l’Estatut dels Municipis Rurals, encarregat per la Generalitat, per veure fins a quin punt s’atenen les seves peticions. Les qüestions ineludibles són “el tema del finançament i la simplificació administrativa. Volen més flexibilitat i sentit comú. Adverteixen des d’aquests pobles que no els poden exigir el mateix que a les grans ciutats”.

Ara l'Associació de Micropobles de Catalunya proposa un decàleg per l’equitat territorial a les formacions polítiques que concorren a les eleccions municipals del 28 de maig. Demanen coses tan bàsiques com que hi hagi transport públic per a poder a anar a treballar, al centre de salut, a l’institut, a la capital de comarca i arreu del país.

A Catalunya hi ha 486 micropobles, el 51% del total de municipis i del territori, en els quals hi viu el 3% de la població. N'hem parlat des dels estudis de Ràdio Nacional a Lleida amb en Jaume Gilabert, coordinador de Eines de Repoblament Rural (ERR) i alcalde de Montgai Mario Urrea, President de l’Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Torebesses.