Mor per una caiguda Mari Carmen als 80 anys

06:50

La ventríloqua, famosa per donar vida a ninots com Doña Rogelia, Daisy, Nícol i Rodolfo, ha mort als 80 anys a causa d'una caiguda a casa seva.

María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, més coneguda com a 'Mari Carmen i els seus ninots', ha mort als 80 anys a causa d'una caiguda al seu domicili de Tenerife. La ventríloqua, famosa per donar vida a personatges com Doña Rogelia, Daisy, Nícol i Rodolfo, va passar a la història gràcies a les seves aparicions constants a la televisió.

Els seus començaments a la petita pantalla van estar lligats a un dels seus companys ventrílocs més transcendents de la història d'Espanya: José Luis Moreno. Amb ell va compartir espectacles moltes vegades i, de fet, va compartir amb ell la interpretació del personatge més cèlebre del seu ventall: la senyora Rogelia.