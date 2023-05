15:16

Les protestes a favor i en contra de les finques okupades de la Ruïna i El Kubo de la Bonanova de Barcelona d'ahir al vespre, nit, van acabar sense cap aldarull rellevant. Els Mossos d'Esquadra van mantenir un dispositiu de seguretat tota la nit per garantir la seguretat de la zona i finalment, segons fonts policials no es va registrar cap incident important. La manifestació impulsada per l'empresa privada "Desokupa" va convocar unes 600 persones mentre que la marxa en suport al col·lectiu dels okupants de La Ruïna i El Kubo en va aplegar unes 500, segons fonts de la Guàrdia Urbana.

Per tant: objectiu de seguretat assolit. En tot moment la policia va mantenir un cordó que va separar les dues protestes. I això va ser possible gràcies a un fort dispotiu policial que feia molt temps que no es veia a Barcelona, un dispositiu de 300 agents (dels quals 80 de la Guàrdia Urbana) de nivell 3 sobre 4.

També cal destacar que els edificis de La Ruïna i el Kubo no serán desallotjats de manera imminent. La Sareb, propietària dels dos blocs, ha demanat el llançament com a mesura cautelar, però la jutge del jutjat de primera instància 39 de Barcelona ho ha desestimat. Tot això ho hem valorat amb el Salvador Albuixech, president Associació de Comerciants St Gervasi i amb el Josep Maria López Ciré, president de l’Associació de Veïns St Gervasi Cassoles, la Bonanova.