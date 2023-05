21:44

Cada any s¿abadonen més de 120.000 gats a Espanya i acaben als nostres carrers.

Parlem de la polèmica que hi ha sobre els gats comunitaris, els gats de carrer. I el cert és que hi ha tants perquè cada any s’abadonen més de 120.000 a Espanya i, per tant, acaben al carrer.

La nova llei de benestar animal que s’aprovarà a finals del 2023 obligarà a esterilitzar a tots els gats, però el cert és que aquests animals que están al carrer no son cap plaga, son la conseqüència del mal tracte humà. Son part de la cadena ecològica i depredadors naturals de rosegadors i determinats insectes.

Tant a nivel nacional com internacional hi ha hagut pronunciament al respecte. De fet, l’Assocació Nordamericana de Veterinaris Felins ha manifestat el seu posicionament sobre el maneig de gats de vida lliure, en el qual inclouen a qualsevol gat que no està confinat en una casa o a un altre tipus de recinte.

Parlem d’aquesta polèmica i d’altres que preocupen en l’àmbit de benestar animal amb l’antrozoologa, Paula Calvo.