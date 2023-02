16:04

Les malalties priòniques són una malaltia minoritària que té diferents variants. Un exemple és l’insomni familiar fatal: una malaltia neurodegenerativa produïda pel metabolisme anormal d’una proteïna que anul·la el sistema cognitiu. No hi ha cap teràpia per fer-li front i, per tant, té una evolució clínica fatal. Parlem amb l’Alberto Martínez, membre d’una família que la pateix i prefereix NO fer-se la prova per saber si és positiu o no.