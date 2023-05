18:54

`El mago de Oz¿ és una pel·lícula musical, de gènere fantàstic, nord-americana, de 1939, produïda per Metro-Goldwyn-Mayer, i protagonitzada per Judy Garland , Frank Morgan i Ray Bolger, entre d'altres.

La pel·lícula està basada així mateix en la novel·la infantil El meravellós mag d'Oz, de L. Frank Baum, en la qual una nena nord-americana és arrossegada per un tornado a l'estat de Kansas fins a una terra de fantasia on habiten bruixes bones i dolentes, un espantaocells que parla malgrat no té cervell, un lleó covard, un home de llauna sense coi i altres éssers extraordinaris.

Entre lo destacable de la pel·lícula trobem l’ús del Technicolor, la narració fantàstica, la seva partitura musical i els personatges inusuals. Amb els anys, tot això, ha esdevingut una icona de la cultura popular nord-americana. Va ser nominada a sis premis Óscar a la 12a entrega, incloent millor pel·lícula. Va guanyar en dues categories més, incloent millor cançó original, per «Over the Rainbow» i millor banda sonora, per Herbert Stothart.