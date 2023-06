13:23

A partir de l¿1 de juliol s¿acaba la mesura governamental que des de principis d¿any obligava a perllongar-los durant 6 mesos amb les mateixes condicions.

A partir de l’1 de juliol els propietaris de pisos de lloguer podrán apujar el preu quan es renovin els contractes. Durant els últims sis mesos una mesura obligava a prorrogar-los mig any en les mateixes condicions. Ara el govern ha decidit no allargar-ho. La vicepresidenta i ministra d’Afers Econòmics Nadia Calviño ha justificat la mesura explicant que la nova llei d’habitatge, en vigor des de finals de maig, ja preveu mesures per evitar els augments abusius dels preus del lloguer.



Això sí en principi els lloguers tindran un topall màxim de pujada d’un 2% al menys fins el 31 de desembre del 2023. Què passarà després?

De la seva banda el Sindicat de Llogateres assenyala que no es comprensible que s’hagi decidit no perllongar aquesta mesura tenint en compte que des de principis d’any ha salvat milers de llars durant els últims mesos de pujdes de lloguer totalment desproporcionades.



I atenció per què en el comunicat fet públic ahir en resposta a l’anunci del govern de no perllongar els contractes de lloguer, el Sindicat de Llogateres ALERTA que preveuen una allau de desnonaments invisibles i una pujada generalitzada dels lloguers.



I aquesta previsió es basa en el que des de fa temps ja están veient a les seves assemblees. El fet que molts arrendadors han comunicat als seus llogaters que una vegada finalitzi la pròrroga se’ls farà un agument del lloguer o se’ls expulsarà.



I d’això n’hem parlat amb l’Enric Aragonès un dels un dels portaveus del Sindicat de Llogateres que el passat mes de maig va celebrar els seus 6 anys d’història.